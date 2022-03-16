العراق: القبض على 8 عناصر من “داعش” في 6 محافظات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للواء يحيى رسول الأربعاء القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش الارهابي في 6 محافظات.

وقال رسول في بيان له إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 8 عناصر من عصابات داعش الارهابية في 6 مُحافظات عراقية”، وأضاف أن “عمليات نفذت في كُل من مُحافظات: الأنبار- الفلوجة ، صلاح الدين – الشرقاط، ديالى ، كركوك – الحويجة أسفرت عن إلقاء القبض على (٤) إرهابيين “.

وتابع رسول “تم القبض على عُنصرين من داعش في بغداد”، واضاف “بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بإقليم كُردستان تم إلقاء القبض على عُنصرين من المُنتمين لداعش”.

المصدر: السومرية