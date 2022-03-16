العدو الاسرائيلي يبعد مرابطة فلسطينية عن المسجد الأقصى

أبعدت سلطات العدو الإسرائيلي الأربعاء مرابطة مقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “شرطة الاحتلال اقتحمت منزل المرابطة عايدة الصيداوي قرب باب الحديد في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وسلمتها استدعاء لمراجعة مركز تحقيق القشلة”.

وقالت المرابطة صيداوي “اقتحم شرطة الاحتلال منزلي وقاموا بتفتيشه ومن ثم استدعوني إلى مركز تحقيق القشلة، وهناك سلموني قرار إبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، رغم أنني منذ عشرة أيام أتواجد عند أقاربي بالخليل”.

وأضافت صيداوي “رغم هذه القيود نحن صامدون ومرابطون ولن نبتعد عن المسجد الأقصى خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، فهم يحاولون التضييق علينا، بينما يوفرون الرعاية والحماية لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية”.

المصدر: وكالة وفا