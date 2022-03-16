العراق: القبض على متهم بقضايا إرهابية في كربلاء

أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية في العراق الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بقضايا إرهابية في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان لها الاربعاء أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاهم العادل، تمكنت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم وفق المادة أربعة إرهاب في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأشار البيان إلى أن “المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه”.

المصدر: السومرية