برج إيفل يزداد ارتفاعا بفضل هوائي اتصالات جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2022 - 05:08

برج إيفل يزداد ارتفاعا بفضل هوائي اتصالات جديد

منذ 48 mins 16 March، 2022
Evil Borje France
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

ازداد ارتفاع برج إيفل ستة أمتار الثلاثاء بعد أن رفع المهندسون هوائي اتصالات جديدا فوق ذروة أحد أكثر المعالم شهرة في فرنسا.
شاهد السائحون من ساحة تروكاديرو الهوائي الرقمي الجديد الذي تم نقله بواسطة مروحية.
وإلى هذا، قال جان فرانسوا مارتان، رئيس الشركة التي تدير برج إيفل إن التقدم العلمي كان جزءا لا يتجزأ من تاريخ البرج الممتد 132 عاما، والمعروف محليا باسم “السيدة الحديدية”.
وأضاف: “منذ اختراع الإذاعة في بداية القرن العشرين والآن. عقودا بعد عقود، كان برج إيفل شريكا لجميع تقنيات البث، لذا فقد عدنا هذا الصباح مرة أخرى”.
كان ارتفاع برج إيفل يبلغ 312 مترا فقط عندما تم افتتاحه عام 1889، وبعد هذه الإضافة الأخيرة، يبلغ ارتفاع البرج الآن 330 مترا.

المصدر: ap

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