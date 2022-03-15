البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور “دلتاكرون”

أعلن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا تسجيل أول إصابتين بمتحور “دلتاكرون” الذي يعتقد أنه ناجم عن متحوري “دلتا” و”أوميكرون” من فيروس كورونا.

وقال كيروجا “تم تسجيل أول إصابتين بمتحور دلتاكرون لفيروس كورونا في البرازيل”، وأضاف أن “هذا المتحور يرجح أنه مزيج من المتحورين دلتا وأوميكرون، وينتشر في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا”.

وتابع كيروجا “لقد رصد اختصاصيو الجينوم لدينا إصابتين في البرازيل، واحدة في ولاية أمابا والثانية في ولاية بارا”.

وتم تسجيل حوالي 29.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في البرازيل منذ بداية الجائحة.

المصدر: روسيا اليوم