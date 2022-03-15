مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 15-3-2022

سباقٌ بينَ ثلوجِ آذارَ ولهيبِ الاخبار، حتى استراحَ المشهدُ اللبنانيُ بعضَ الشيءِ عندَ الثوبِ الابيضِ الذي غطى لبنانَ من جبلِه الى ساحلِه..

لامست الثلوجُ البحر، واستحكمَ الصقيعُ على طولِ البلادِ وعرضِها، وما زادَ من اثرِه اصحابُ العراضاتِ من تجارٍ ومحتكرينَ لا سيما للمحروقات، حيثُ تفاوتت الازمةُ بينَ قطعِ مادةِ المازوتِ عن بعضِ المناطقِ وجنونِ اسعارِها في مناطقَ اخرى.

وبمنطقِ الجنونِ السياسي بل الغباءِ الدبلوماسي ابلغت السفيرةُ الاميركيةُ في بيروتَ دوريثي شيا اللبنانيينَ من وزارةِ الطاقة انَ عمليةَ استجرارِ الغازِ والكهرباءِ طويلةٌ ومعقدة، داعيةً اللبنانيينَ الى الصبرِ وعدمِ فقدانِ الاملِ، وطمأنتهُم بانها هي لم تَفقُد الامل..

السفيرةُ وادارتُها وادواتُها الذين اَفقدوا اللبنانيينَ اموالَهم وارزاقَهم وجنى اعمارِهم، ومنعُوهم من كلِّ يدٍ ممدودةٍ لمساعدتِهم، ابلغتهم وبكلِّ وضوحٍ بأنْ لا كهرباءَ ولا غازَ بالمدى المنظورِ، وانها تعملُ لاسقاطِ هذا المشروعِ عن لائحةِ عقوباتِ قيصر. فيما بعضُ قياصرةِ السياسةِ لا يزالُ يَنظُرُ للاميركيِّ كمُخَلِّص ، فيما مسؤولوهُ ودبلوماسيوهُ يؤكدونَ كلَّ يومٍ انهم احدُ اكبرِ مُسبِّبي الازمةِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ التي تعصفُ بلبنان ..

لبنانُ الذي يُقفلُ اليومَ بابَ الترشيحِ الى الانتخاباتِ النيابية، شهدَ اقبالاً ملحوظاً بعددِ المرشحينَ في الايامِ الاخيرة، اما آخرُ اخبارِ التحالفاتِ الانتخابيةِ فلا تزالُ عصيةً على الوضوحِ معَ التخبطِ الذي يصيبُ بعضَ القوى والخلافاتِ المستحكمةِ بينَ جنَباتِها..

بين روسيا وايرانَ اتفاقاتٌ استراتيجية، وتأكيدٌ على رفضِ العنجهيةِ الاميركية، هذا ما خَلَصَ اليه لقاءُ وزيرَيّ خارجيةِ البلدينِ في موسكو، المتأكدَينِ انَ الاتفاقَ النوويَ في فيينا لا يَنقُصُهُ الا العودةُ الاميركيةُ الى السياقِ الصحيح .. وفي سياقِ الحربِ الاوكرانيةِ جنونٌ غربيٌ وتخبطٌ اميركيٌ في مستنقعِ العقوباتِ التي بدأت تفتكُ بحلفائها الاوروبيين قبلَ روسيا، فيما ردَّت روسيا بعقوباتٍ على الرئيسِ الاميركي وفريقِه الامني ..

في فلسطينَ المحتلةِ ارباكٌ امنيٌ معَ اعترافِ مصادرَ اميركيةٍ انَ الاهدافَ التي اصابتها الصواريخُ الايرانيةُ في اربيلِ العراق هي معسكراتٌ للموسادِ الاسرائيلي.

الاسرائيليُ هذا المربكُ عسكرياً وامنياً وسياسياً، لم يتراجع عن اجرامِه بحقِّ الفلسطينيينَ مستقوياً برصاصاتِ حقدِه على ثلاثةِ فتيةٍ فلسطينيينَ ارتقَوا شهداء..

المصدر: قناة المنار