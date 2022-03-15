وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و614 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2022 - 18:52
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المنخفض الجوي القطبي يواصل تأثيره على المناطق اللبنانية والثلوج تتساقط على ارتفاع 300 متر وسط تدنٍ كبير في درجات الحرارة
المنخفض المصحوب برياح قطبية باردة قطع طرقات عدة من المناطق الجبلية ودعوات للحذر من سلوكها لتكون طبقات من الجليد
وزير الداخلية بسام المولوي: الانتخابات ستحصل في موعدها الوزارة تعمل على تأمين كل الظروف اللوجستية المطلوبة لإنجازها
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان يعلن مشاركة حزب في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحاً واقتراعاً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة الحريري في منطقة الحريقة بمدينة أم الفحم بزعم البناء دون ترخيص
قائد حركة انصار الله: منذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار
"نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول أميركي: الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني بأربيل كان قاعدة تدريب إسرائيلية
إعلام العدو: هجوم سيبراني واسع النطاق يعطل عدداً من المواقع الحكومية من بينها وزارات ومكتب رئيس الوزراء
العملية العسكرية الروسية تتواصل في أوكرانيا لليوم الـ 20 على التوالي وقوات دونباس تسيطر على خيرسون جنوب شرق البلاد
الخارجية الروسية تعلن إدراج الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات
الكرملين: مواصلة المحادثات بين روسيا وأكرانيا أمر إيجابي ومن السابق لأوانه الحديث عن إشراك دول أخرى في المحادثات
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي: يتعين على أوكرانيا أن تدرك بأن باب الانضمام إلى حلف الناتو غير مفتوح أمامها
الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بينها حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة
سيرغي لافروف: الحرب في دونباس ستنتهي بعد القضاء على الراديكاليين الأوكرانيين الذين أطلقوا صاروخاً قتلوا فيه المدنيين
لافروف: لا بد من آلية دولية لمراقبة أنشطة البحث البيولوجي كي لا يتم تطوير أسلحة خطيرة لكن واشنطن ترفض ذلك
لافروف: الادعاءات الأميركية بأن روسيا تعيق المفاوضات النووية غير صحيحة وغيرنا من يقوم بذلك
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: ستبقى روسيا إلى جانب إيران حتى نهاية المحادثات النووية
عبد اللهيان: لا بد من معالجة جذور الأزمة الأوكرانية عبر الطرق الدبلوماسية
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يدين اقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعداد بحق 81 شخصاً
مراجع التقليد والحوزات العلمية في قم المقدسة: ندين الجريمة البشعة التي نفذها آل سعود بحق المعتقلين المظلومين في سجونهم
الحوزة اللبنانية في قم المقدسة: نحمل الحكومات المستكبرة مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لحمايتها هذا النظام الظالم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الدفاع الروسية: مقتل 20 شخصاً وإصابة 28 آخرين بينهم أطفال جراء قصف أوكراني على دونيتسك
وزير الخارجية القطري من موسكو: أكّدت خلال لقاء نظيري الروسي على ضرورة تجنب التصعيد والحرص على سلامة المدنيين
جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو تتناول وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لن تعرقل التوجه الروسي لتعزيز الشراكة مع إيران
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
آية الله الشيخ عيسى قاسم: لو كان للدين لسان ناطق لامتلأت الدنيا بالإنكار المدوي لمجزرة الإعدامات في شبه الجزيرة العربية
وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية: جريمة السعودية بحق الأسرى دليل آخر على استهتارها بالأعراف والقوانين الدولية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عشرات المواقع والقرى في عملية واسعة على مواقع قوى العدوان في حرض بحجة
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و614 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 27 mins
15 March، 2022
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