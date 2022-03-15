وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و614 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2022 - 18:52

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و614 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 27 mins 15 March، 2022
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