الحوزة اللبنانية في قم نددت بإعدام النظام السعودي لعشرات الشبان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2022 - 18:52

الحوزة اللبنانية في قم نددت بإعدام النظام السعودي لعشرات الشبان

منذ 45 mins 15 March، 2022
أخبار موقع المنار
ايران - عربي وإقليمي

قالت الحوزة اللبنانية في قم المقدسة في بيان لها “يستمر النظام السعودي المتوحّش الظالم بارتكاب أبشعِ أنواعِ الجرائم بحقِّ المُستضعَفين والمظلومين تشويهاً لصورة الإسلام الحنيف بعيدا عن الكتاب والسنّة”، وتابعت “قد أوغل هذا النظام في غطرسته بإقدامه على إعدام ثُلّةٍ من خيرة المؤمنين من شباب شبه الجزيرة العربيّة واليمن العزيز وبعض الدّول الأخرى ظلماً وعدوانا”.

واضافت الحوزة “إنّنا ندين بشدّةٍ هذه الجريمة البشعة بحقّ هؤلاء الأبرياء الذين لم يرتكبوا ذنباً سوى المطالبة بأبسط الحقوق المشروعة ورفع الظلم والاستبداد”، وتابعت “نحمّل الحكومات المستكبرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركيّة مسؤوليّة هذه الجرائم الشنيعة لحمايتها هذا النظام الظالم المؤقّت ولدفعها المجتمع الدوليّ للتغاضي عن جرائمه النكراء حفاظاً على المصالح النفطيّة وترسيخاً للهيمنة السياسيّة في المنطقة”.

وقالت الحوزة “نضمّ صوتنا لكلّ حرٍّ في هذا العالم ونطالب الشعوب والضمائر الحيّة ووسائل الإعلام والمنظّمات الدوليّة والإنسانيّة والحقوقيّة برفع صوت الحقّ لفضح هذا النظام القاتل الوحشيّ، ولإيقافه عن مواصلة إرهابه وجرائمه التي لا تتصف بأيٍّ من الحدود الشرعيّة والقانونيّة والإنسانيّة”.

المصدر: بريد الموقع

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