الدفاع الروسية: أكثر من 7 آلاف أجنبي محتجزون كرهائن من قبل المسلحين بأوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنيكوف أن “المسلحين في أوكرانيا يحتجزون أكثر من 7 آلاف مواطن أجنبي كرهائن”، وقال “يحتجز المسلحون والقوميون الجدد في أوكرانيا أكثر من 7 آلاف مواطن أجنبي كرهائن، وأطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية”.

وأضاف المتحدث الثلاثاء “تلقينا خلال الـ24 ساعة الماضي 11.4 ألف طلب إجلاء من أوكرانيا إلى روسيا وتم حتى الآن إجلاء 11372 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، من ضمنهم 1873 طفلا”، وتابع “تم بالفعل تسليم 2709 أطنان من المواد الإنسانية إلى خمس مناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في دونباس”.

وأشار المتحدث إلى أن “الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل على إخفاء حقائق الهجمات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان في دونيتسك”.

المصدر: روسيا اليوم