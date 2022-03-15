روسيا تفرض عقوبات شخصية على الرئيس الأميركي بايدن ومسؤولين اخرين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2022 - 18:52

روسيا تفرض عقوبات شخصية على الرئيس الأميركي بايدن ومسؤولين اخرين (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 15 March، 2022
أخبار موقع المنار

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