البراكس: تراجع سعر برميل النفط عالميا انعكس انخفاضا في اسعار المحروقات في لبنان

شرح عضو نقابة اصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس، في بيان، أسباب تراجع أسعار المحروقات اليوم الثلاثاء، قال فيه: “بعد ان تخطى المجتمع الدولي فترة الهلع نتيجة اندلاع الحرب في اوروبا التي أدت الى ارتفاع اسعار النفط عالميا الى مستويات لم نشهدها منذ سنة 2008، عاد سعر البرميل الى التراجع ما انعكس انخفاضا في أسعار المحروقات في لبنان، ذلك بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي حد من نسبة انخفاض الاسعار”.

اضاف “في حين أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقا لمنصة صيرفة لاستيراد 85% من البنزين على 20900 ليرة، ارتفع سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا من 21457 الى 22216 ليرة. وهذا الانخفاض بأسعار النفط عالميا ترجم في تحديد ثمن البنزين المستورد في جدول اليوم بتراجع سعر الكيلوليتر 30.27 دولار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام