العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة

أخطرت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين بهدم منزل مواطن فلسطيني شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في إطار علميات تهجير السكان وإحلال مكانهم المستوطنين الصهاينة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أخطرت المواطن ماجد يعقوب غزال بهدم منزله في قرية كيسان”.

من جهة ثانية، شنت قوات العدو الاسرائيلي حملة إخطارات على تجمع شعب البطم في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “الإخطارات طالت مدرسة التجمع وعددًا من منازل المواطنين في المنطقة”.

من جانب آخر، أفادت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي محمد أديب أبو المجد بعد اقتحام منزله، والعبث في محتوياته في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم