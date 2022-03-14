ابو الغيط زار الرئيس بري: المطلوب من لبنان عقد إتفاق مع صندوق النقد

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والوفد المرافق، في بحضور سفير الجامعة في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح.

بعد اللقاء، قال أبو الغيط “تشرفت بمقابلة الرئيس نبيه بري وكان لي حديث مستفيض حول الوضع اللبناني ووجدت لديه تصميما أكيدا في عقد الانتخابات في موعدها، وهو ما رصدته لدى القيادة اللبنانية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء”، وتابع “وجدت لديه وضوح رؤية في ما يتعلق بما هو مطلوب، وفي تقديري انه وفور انعقاد الإنتخابات ستحصل إنتخابات الرئاسة ثم يتم تعيين رئيس لمجلس الوزراء وحكومة لبنانية جديدة”.

وقال ابو العيط إن “المطلوب هو إتفاق مع صندوق النقد والرئيس بري يؤشر الى هذا الطريق بل ويتعجله ويستعجله ويرغب في تحقيقه في أسرع وقت ممكن”، واضاف “هذا كله يؤشر الى وضوح الرؤية في لبنان لما هو آت وما هو مطلوب، يجب التمسك بالامل وهناك امل شديد ان لا تتعقد الامور من ناحية وان لا يكون للوضع الاوكراني تأثيراته الضارة من ناحية أخرى”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفير كوريا الجنوبية الجديد في لبنان إيل بارك في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان. وجرى خلال اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام