الرئيس بري: استحقاق ترسيم الحدود هو استحقاق سيادي لا يجوز ربطه بأي استحقاقات اخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 15:58

الرئيس بري: استحقاق ترسيم الحدود هو استحقاق سيادي لا يجوز ربطه بأي استحقاقات اخرى

منذ 1 ساعة 14 March، 2022
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