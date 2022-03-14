الرئيس بري: نؤكد أننا نريد أن تتم الانتخابات في موعدها في 15 أيار وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التأجيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2022 - 15:58

الرئيس بري: نؤكد أننا نريد أن تتم الانتخابات في موعدها في 15 أيار وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التأجيل

منذ 1 ساعة 14 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة