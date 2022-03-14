الرئيس بري: كثر يريدون تحويل الانتخابات إلى مناسبة لتسييل ما تم الاستثمار به من مشاريع فتن وحملات تشويه وافتراءات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 15:58
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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تواصل عملياتها في أوكرانيا وتمكنت من التقدم 11 كلم خلال الـ24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية: مقتل 20 شخصاً وإصابة 28 آخرين بينهم أطفال جراء قصف أوكراني على دونيتسك
الكرملين: كل الخطط الروسية في أوكرانيا ستتحقق بشكل كامل وضمن الإطار الزمني المحدد لها
الكرملين: روسيا لم تطلب من الصين تزويدها بمساعدات عسكرية ولديها موارد كافية لعملياتها في أوكرانيا
جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو تتناول وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية
الرئيس الأوكراني: بحثت مع رئيس الوزراء اليوناني مسألة انضمام بلدنا إلى الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الأوكراني: أكّدت مع نظيري السويدي على وجوب فرض عقوبات اقتصادية جديدة وشديدة على روسيا
وزير الدفاع الإيطالي: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يعني مواجهة روسيا وهذا أمر غير وارد
الخارجية الإيرانية: الوزير حسين أمير عبد اللهيان يزور موسكو غداً الثلاثاء للقاء نظيره الروسي وبحث العلاقات الثنائية
الخارجية الإيرانية: واشنطن هي المسؤولة عن الوضع الراهن في مفاوضات فيينا ويجب أن تتخذ القرارات اللازمة
الخارجية الإيرانية: لا نقبل أبداً أن تتحول إحدى الدول المجاورة وخاصة العراق إلى مركز للتآمر على بلادنا
آية الله الشيخ عيسى قاسم: لو كان للدين لسان ناطق لامتلأت الدنيا بالإنكار المدوي لمجزرة الإعدامات في شبه الجزيرة العربية
وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية: جريمة السعودية بحق الأسرى دليل آخر على استهتارها بالأعراف والقوانين الدولية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في قصر بعبدا
الرئيس عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في 15 أيار المقبل ونرحب بأي متابعة من جامعة الدول العربية لها
الرئيس نبيه بري: هذا الاستحقاق الانتخابي هو أول استحقاق ألمس فيه هذا الكم الهائل من الاهتمام الإقليمي والدولي
الرئيس بري: كثر يريدون تحويل الانتخابات إلى مشاريع فتن مذهبية وطائفية وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الـ3 الماضية
الرئيس بري: للأسف البعض في الخارج يمول بعض الداخل لتحقيق مآرب سياسية استراتيجية لتغيير هوية لبنان وثوابته
الرئيس بري: نؤكّد أننا نريد أن تتم الانتخابات في موعدها في 15 أيار وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التأجيل
الرئيس بري: صوت المتنافسين في الانتخابات يجب ألا يعلو فوق صوت غالبية اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر
السيد هاشم صفي الدين: لبنان معني جداً بتداعيات الحرب في أوكرانيا ويجب إعلان حال الطوارئ لتأمين الغذاء والدواء والطاقة
السيد صفي الدين: نعمل من خلال الانتخابات على توجيه رسالة لمن يستهدفون المقاومة لجعلهم يتراجعون عن الأوهام الأميركية
وزير الأشغال علي حمية: آلياتنا تعمل على مختلف الأراضي اللبنانية ونطالب بعدم سلوك الطرقات الجبلية من دون سلاسل معدنية
وزير الإعلام الجديد زياد مكاري يتسلم منصبه: صورة لبنان أمام العالم تتطلب بذل كل الجهود وأبواب الوزارة مفتوحة للمبادرات
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عشرات المواقع والقرى في عملية واسعة على مواقع قوى العدوان في حرض بحجة
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
قوات العدو تضع مكعبات اسمنتية وتجرف أراض زراعية قرب قرية برقة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حاكم منطقة لفيف الأوكرانية: 9 قتلى و57 جريحًا حصيلة القصف على قاعدة يافوريف
المفوضية الأوروبية: عندما يطلبون منا فرض منطقة حظر هذا كان سيعني تحويل النزاع إلى حرب عالمية ونحن لا نرغب في ذلك
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: العقوبات ضد موسكو ليست حلا للمشكلة
وكالة تاس عن الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: المفاوضات حققت تقدما كبيرا منذ بدئها
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس بري: كثر يريدون تحويل الانتخابات إلى مناسبة لتسييل ما تم الاستثمار به من مشاريع فتن وحملات تشويه وافتراءات
منذ 1 ساعة
14 March، 2022
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