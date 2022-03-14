الرئيس نبيه بري: هذا الاستحقاق الانتخابي هو أول استحقاق ألمس فيه هذا الكم الهائل من الاهتمام الإقليمي والدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 15:58

الرئيس نبيه بري: هذا الاستحقاق الانتخابي هو أول استحقاق ألمس فيه هذا الكم الهائل من الاهتمام الإقليمي والدولي

منذ 1 ساعة 14 March، 2022
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