خليل: لتجديد الثقة بخط المقاومة السياسي ومشروع التنمية

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الى “ضرورة تجديد الثقة بالخط السياسي الذي يمثل المقاومة ومشروع التنمية وبناء الدولة وصيانة المجتمع، وذلك بالتحالف القائم مع حزب الله في كل الدوائر الانتخابية”.

وخلال رعايته حفلا أقامته الرابطة الثقافية في ميس الجبل، بالتعاون مع جمعية “سنابل الجنوب” تكريما للاساتذة المتقاعدين ولمديري المستشفيات الحكومية وللجمعيات العاملة في مكافحة جائحة كورونا، شدد خليل على “أهمية دور الاساتذة في بناء الاجيال وصيانة المجتمع”، منوها “بجهود الطواقم الطبية والصحية والجمعيات الاهلية العاملة في المنطقة خلال جائحة كورونا وفي كل المناسبات”.

وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، أكد خليل أن “سلسلة الرتب والرواتب ليست سببا في هذه الازمة، انما هي حق للموظفين في القطاع العام وحق للأساتذة”، مشددا على “رفض الحركة لزيادة أي ضرائب أو رسوم جديدة على كاهل الطبقات الفقيرة”، مشيرا إلى تأكيده “الوقوف إلى جانب قضايا الناس وهمومهم، وذلك خلال مناقشة الموازنة في المجلس النيابي”.

وختم خليل مؤكدا “وجود العقلية ذاتها في مقاربة الملفات الداخلية، فملف الكهرباء الذي كبد الدولة عشرات المليارات، لا زال اليوم يدار بالاسلوب نفسه منذ عشر سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام