كوربين يطالب جونسون بإلغاء رحلته للسعودية وإنهاء صفقة الأسلحة مع الرياض بسبب الإعدامات الأخيرة

انتقد النائب البريطاني جيرمي كوربين، زعيم “حزب العمال” السابق، علاقة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، مع السعودية، إثر إعدام المملكة لعشرات المعتقلين مؤخرا.

وعلى حسابه في “تويتر”، علق جيرمي كوربين على خبر “السعودية تعدم 81 رجلا في يوم واحد”، بالقول: “نفذ النظام السعودي أكبر عملية إعدام جماعي.. الآن، يخطط بوريس جونسون للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإبرام صفقة نفط”.

وأضاف كوربين: “يجب على رئيس الوزراء إلغاء زيارته وإنهاء صفقة الأسلحة البريطانية مع الحكومة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص في الداخل وفي اليمن”.

المصدر: روسيا اليوم