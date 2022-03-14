ماكرون يناقش الوضع في أوكرانيا والعقوبات على روسيا مع بايدن وزيلينسكي

قال مصدر في قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى يوم أمس محادثات هاتفية مع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن و رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وخلال المباحثات ناقش الرؤساء الوضع حول أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف المصدر: “تم خلال المحادثات، الاتفاق على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا ودعم أوكرانيا، واتخاذ جميع المبادرات المفيدة بشكل مشترك لإنهاء الأعمال القتالية. وسيتم لاحقا المحافظة على الاتصال الوثيق بشأن هذه القضية”.

ويشار إلى أنه خلال محادثة مع بايدن، أعرب ماكرون أيضا عن تعازيه فيما يتعلق بمقتل الصحفي الأمريكي برنت رينو في أوكرانيا.

وأطلع زيلينسكي، نظيره الفرنسي على الوضع في أوكرانيا، وأعرب ماكرون عن دعمه الكامل لسلطات كييف، وتحدث عن المساعدة المتفق عليها بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي.

وناقش رئيسا البلدين، تواصل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. واتفقا على مواصلة التنسيق في الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات