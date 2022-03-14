اطلاق حملة اعلامية دولية لرفع الحصار عن اليمن

أطلق نشطاء وحقوقيون وإعلاميون حول العالم، أمس، حملة دولية واسعة تطالب برفع الحصار عن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة انسانية في العالم.

وانطلقت الحملة تحت عنوان “ارفعوا الحصار عن اليمن” بهدف تسليط الضوء على معاناة اليمنيين المنسية جراء الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على البلد، ولتحشيد الجهود من أجل إنهائه بشكل عاجل.

وتفاعل العديد من النشطاء والاعلاميين والممثلين مع الحملة على الانترنت تحت وسم “#ارفعواالحصارعن_اليمن ” بالعربية و EndTheSiegeOnYemen# بالانجليزية، وأطلقت الحملة منصات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بمعرف موحد @EndTheSiegeOnYe.

ويشهد اليمن أوضاعا انسانية مأساوية على كافة المستويات بسبب الحظر التعسفي المفروض على البلد من قبل التحالف.

المصدر: موقع المنار