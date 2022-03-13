وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و486 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 13 2022 - 22:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله: ارتكب النظام السعودي مجزرة مروعة بحق العشرات من أبناء الجزيرة العربية المظلومين المحتجزين في سجونه السوداء
حزب الله: أقدم النظام الإرهابي على جريمة نكراء جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي الممتد من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان
حزب الله: إعدام هذا النظام المجرم لهذه الثلة من دون محاكمات أو بمحاكمات صورية هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية
حزب الله: إعدام هذه الثلة يكشف حقيقة النظام الذي يمارس أبشع أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه
حزب الله: هذا النظام الذي يلبس لبوس الإسلام ويدعي خدمة الحرمين الشريفين يعمل في خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه
حزب الله: ندين بشدة هذه الجريمة ونطالب المرجعيات الدينية والمنظمات الإنسانية وكل الأحرار بإدانة جريمة هذا النظام الوحشية
أنصار الله: جريمة بشعة ووحشية تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي وفي تعدٍ واضح للقوانين الإنسانية
أنصار الله: هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم وعلى النظام السعودي أن يتحمل تبعات هذه الممارسات الإجرامية
وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي: جريمة النظام السعودي بحق 81 مواطنا بينهم 7 يمنيين تمثل جريمة بحق الإنسانية
تجمع علماء جبل عامل يدين جريمة السلطات السعودية: نطالب العالم للقيام بواجبه الإنساني لحماية المواطنين في بلاد الحجاز
حرس الثورة الإسلامية: رداً على جرائم الكيان الصهيوني تم استهداف مركز استراتيجي للتآمر الصهيوني في أربيل بصواريخ دقيقة
حرس الثورة الإسلامية: مرة أخرى نحذّر الكيان الصهيوني المجرم من أن تكرار أي جريمة سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة
حرس الثورة الإسلامية: نطمئن شعبنا أن أمن وسلامة الوطن خط أحمر للقوات الإيرانية ولن تسمح لأحد بتهديده أو التطاول عليه
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: إيران تصنع القوة لنفسها في الميدان والدبلوماسية
الأمن الإيراني يعلن عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في محافظة أذربايجان الغربية
الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف طفل يمني خلال سبع سنوات
الشيخ نبيل قاووق: حزب الله يعلم هوية الجهات التي تمولها السفارات وسيكسر الإرادة الأميركية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: أعداء المقاومة وعلى رأسهم أميركا يعملون بشتى الطرق لضرب المقاومة وترهيب من يقف إلى جانبها
النائب محمد رعد: عديد العسكريين الأميركيين الموجودين في لبنان أكبر من عدد المدنيين الإيرانيين الذين لديهم إقامات رسمية
النائب حسن فضل الله: حزب الله يعزز صمود الناس في وجه الأزمة وخصومه في حالة توتر وإحباط
باسيل خلال المؤتمر العام للتيار الوطني الحر: الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين
وزير التربية عباس الحلبي: نظراً للتوقعات الجوية يوم غد الإثنين يترك لكل مدير مؤسسة تربوية قرار فتح المدرسة أو إغلاقها
متقاعدو القطاع العام: المصارف تمعن في ممارساتها التشبيحية ولن نرضخ لأي تدبير يحبس حقوقنا والمواطنين
الناطق باسم الجهاد الإسلامي: تشغيل خط رحلات بين المغرب والكيان الصهيوني خطوة تمثل إمعاناً في الانحياز وتنكراً للثوابت
طائرات العدو ترش مبيدات سامة على مزارع الفلسطينيين في غزة
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم الـ18 والقوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريوبول
الدفاع الروسية: القضاء على 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير مخازن أسلحة أجنبية في قصف على مراكز التدريب في يافوروفسكي
الدفاع الروسية: سنستمر في عملية تحييد المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا
حاكم منطقة لفيف الأوكرانية: 9 قتلى و57 جريحًا حصيلة القصف على قاعدة يافوريف
المفوضية الأوروبية: عندما يطلبون منا فرض منطقة حظر هذا كان سيعني تحويل النزاع إلى حرب عالمية ونحن لا نرغب في ذلك
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: العقوبات ضد موسكو ليست حلا للمشكلة
وكالة تاس عن الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا: المفاوضات حققت تقدما كبيرا منذ بدئها
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإدعاء العام في روسيا طلب من القضاء اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و486 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
13 March، 2022
عاجل
التعليقات
ذات صلة
التيار الوطني يعلن مرشحيه للانتخابات..
روسيا: هناك تقدم جدي بالمفاوضات مع أوكرانيا في المجالين العسكري والإنساني
كورونا في لبنان.. تسجيل 6 وفيات و486 إصابة جديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}