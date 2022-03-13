وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و486 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 13 2022 - 22:58

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و486 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 13 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة