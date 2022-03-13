“الجهاد”: تشغيل خط الطيران بين المغرب وكيان العدو هو تنكر للثوابت العربية والإسلامية

اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي الأحد ان “بدء تشغيل خط لرحلات الطيران بين المغرب، وكيان الاحتلال الصهيوني خطوة تمثل إمعاناً في الانحياز الرسمي لكيان الاحتلال، وتنكراً للثوابت العربية والإسلامية التي تجرم التطبيع، وتحرم كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.

وأدان سلمي “بشدة التطبيع والتحالف مع العدو الاسرائيلي”، وأكد أن “سياسات الملوك والحكومات وهرولتهم نحو العدو لا تمثل الشعوب العربية والإسلامية التي تجدد في كل مناسبة مواقفها الراسخة بمعاداة الكيان الصهيوني ونصرة فلسطين والقدس وتقف إلى جانب المقاومة كنهج وحيد لتحرير فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم