الإعلام الصهيوني: تضرر حافلة إسرائيلية جرّاء رشقها بالحجارة في مدينة رهط بالنقب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2022 - 16:52

الإعلام الصهيوني: تضرر حافلة إسرائيلية جرّاء رشقها بالحجارة في مدينة رهط بالنقب

منذ 59 mins 13 March، 2022
أخبار موقع المنار

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