حرس الثورة الاسلامية في ايران: نطمئن شعبنا أن أمن وسلامة الوطن خط أحمر للقوات الإيرانية ولن نسمح لأحد بتهديده أو التطاول عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2022 - 13:16
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اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى: إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق
مسيرات في السنابس في البحرين تنديداً بالجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مجموعة من المعتقلين لديها
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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم الـ18 والقوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريوبول
الدفاع الروسية: القوات الروسية تتقدم 14 كيلومترا في دونباس
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت ما يقارب 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية: أطلقنا سراح 300 رهينة أحتجزهم القوميون الأوكرانيون في دير في بلدة نيكولسكويه في دونباس
الجيش الروسي يقصف قاعدة يافوريف العسكرية التي يتواجد فيها مدربون أجانب غربي أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا
حاكم منطقة لفيف الأوكرانية: 9 قتلى و57 جريحًا حصيلة القصف على قاعدة يافوريف
قيادة لوغانسك: الجيش الأوكراني يمنع المدنيين من الخروج
وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد سيول لإدانتها مشروع الأقمار الصناعية
منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان واستمرار موجة البرد الشديد لتبلغ ذروتها الثلاثاء حتى نهار الخميس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الكرملين: بوتين دعا ماكرون وشولتس للضغط على حكومة كييف لوقف انتهاكاتها المتعلقة بالوضع الإنساني
وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري: طهران تسعى بجدية للوصول إلى اتفاق جيد ومحكم ومستدام
الخارجية الإيرانية: سياسة طهران الخارجية مبنية على أساس المقاومة والصمود ولن تسمح لأحد باتخاذ القرارات بدلاً عنها
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نتوقع حدوث مجاعة في افريقيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا
ماكرون: الحرب الروسية على أوكرانيا منعطف خطير في تاريخ أوروبا وعلينا اتخاذ قرارات للدفاع عن الديمقراطية
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
البنك المركزي الروسي: سيتم دفع جميع التحويلات الخارجية إلى روسيا بالروبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
المخابرات الأميركية: أوكرانيا تشغل 12 مختبرا بيولوجيا مرتبطا بمشاريع الأمن البيولوجي والصحة
الإدعاء العام في روسيا طلب من القضاء اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حرس الثورة الاسلامية في ايران: نطمئن شعبنا أن أمن وسلامة الوطن خط أحمر للقوات الإيرانية ولن نسمح لأحد بتهديده أو التطاول عليه
منذ 28 mins
13 March، 2022
عاجل
اربيل
الموساد في اربيل
حرس الثورة الاسلامية
صواريخ بالستية
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