حرس الثورة الاسلامية في ايران: نطمئن شعبنا أن أمن وسلامة الوطن خط أحمر للقوات الإيرانية ولن نسمح لأحد بتهديده أو التطاول عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2022 - 13:16

حرس الثورة الاسلامية في ايران: نطمئن شعبنا أن أمن وسلامة الوطن خط أحمر للقوات الإيرانية ولن نسمح لأحد بتهديده أو التطاول عليه

منذ 28 mins 13 March، 2022
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