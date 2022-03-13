حرس الثورة الاسلامية في ايران: مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني المجرم من أن تكرار أي جريمة سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2022 - 13:14

حرس الثورة الاسلامية في ايران: مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني المجرم من أن تكرار أي جريمة سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة

منذ 29 mins 13 March، 2022
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