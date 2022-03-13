حرس الثورة الاسلامية في ايران: رداً على جرائم الكيان الصهيوني تم استهداف مركز استراتيجي للتآمر الصهيوني في أربيل بصواريخ دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2022 - 13:16

حرس الثورة الاسلامية في ايران: رداً على جرائم الكيان الصهيوني تم استهداف مركز استراتيجي للتآمر الصهيوني في أربيل بصواريخ دقيقة

منذ 32 mins 13 March، 2022
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