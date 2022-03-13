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March 13 2022 - 01:10

استمرار أنشطة مبادرة حزب الله التطوعية في تعمير عين الحلوة

منذ 9 mins 13 March، 2022
تعمير
لبنان

واصل حزب الله أنشطة المبادرة الشبابية التطوعية التي أطلقها في منطقة تعمير عين الحلوة، حيث تضمن اليوم الثالث عشر ورشة متخصصة للأمهات تحت عنوان “التربية بوعي” مع الباحثة التربوية الدكتور شافية عز الدين بمشاركة 30 متدربة.
وتخلل البرنامج جولة للشيخ الدكتور صادق النابلسي على عدد من المنازل متفقدا أحوال قاطنيها، واستمرار عملية الترميم لعدد من المنازل بجهود 12 متطوعا، إضافة الى  لقاء حواري شبابي مع الشيخ وسيم حسن بحضور 22 شابا، ليختتم النشاط بعرض فيلم وثائقي عن النبي محمد(ص).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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