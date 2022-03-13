لجنة متعاقدي اللبنانية: مستمرون بالاضراب في ظل تمادي الحكومة بتأجيل إقرار التفرغ

أصدرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بيانا حول الإضراب جاء فيه:

“يؤكد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية استمرارهم بالاضراب في ظل تمادي الحكومة في تأجيل إقرار التفرغ ويطالبون رئيس مجلس الوزراء إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وتثمن اللجنة الموقف الصلب لمئات الأساتذة المشاركين في الإضراب منذ بداية العام الجامعي والذي ما زال يشارك فيه حوالى 500 أستاذ من الكليات والفروع كافة بحسب نتائج الاستبيان الذي أجرته اللجنة خلال اليومين الماضيين.

يتلاقى مع موقف “اللجنة التمثيلية” اليوم الموقف المستجد “لرابطة الأساتذة” حول ضرورة اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لإيصال الصوت والضغط على الحكومة في سبيل إقرار ملفات الجامعة كافة وعلى رأسها ملف التفرغ.

وأخيرا، تدعو “اللجنة التمثيلية” جميع الزملاء إلى الالتزام بالاضراب والمشاركة الضرورية في التحركات الميدانية خلال شهر آذار، ولا سيما الاعتصام المحدد نهار الاربعاء في السادس عشر من آذار، والمساهمة الفاعلة في محاولة الحد من هجرة الكادر التعليمي للجامعة عبر إقرار التفرغ.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام