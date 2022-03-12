حزب الله يطلق الماكينة الانتخابية في منطقة الجنوب الثانية

بعد بيروت، أطلق حزب الله ماكينته الانتخابية في منطقة الجنوب الثانية التي تضم اربع دوائر هي الجنوب الأولى ( صيدا جزين) الجنوب الثانية ( الزهراني ) الجنوب الثالثة (قضاء النبطية) والبقاع الثالثة ( راشيا والبقاع الغربي). حفل اطلاق الماكينة رعاه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن لبنان وصل الى مرحلة مأزومة يحتاج معها الى التغيير وتحديد الأوزان السياسية.

وتخلل الحفل ايضاً كلمة لمسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون وعرض فيلم يتضمن أبرز الإنجازات الإنمائية والصحية التي حققها حزب الله على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

المصدر: قناة المنار