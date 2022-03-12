مصدر تركي: تشاووش أوغلو ولافروف بحثا هاتفيا التطورات الأخيرة في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 20:30

مصدر تركي: تشاووش أوغلو ولافروف بحثا هاتفيا التطورات الأخيرة في أوكرانيا

منذ 3 ساعة 12 March، 2022
أخبار موقع المنار

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