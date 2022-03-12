زيلينسكي: المفاوضون الأوكران والروس “بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن طرح إنذارات نهائية” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 17:52

زيلينسكي: المفاوضون الأوكران والروس “بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن طرح إنذارات نهائية”

منذ 43 mins 12 March، 2022
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