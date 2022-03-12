استطلاع: نحو 75% من الأميركيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم بسبب ارتفاع أسعار البنزين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن نحو 75% من الأميركيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم في حال بلغت أسعار البنزين 5 دولارات للغالون.

ونشرت نتائج الاستطلاع جمعية السيارات الأميركية (American Automobile Association)، وهي منظمة غير حكومية لنوادي هواة السيارات في أمريكا الشمالية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 59% من الأميركيين سيضطرون لمراجعة عاداتهم التنقل واستخدام السيارات في حال بلغ سعر البنزين 4 دولارات للغالون (3.78 لتر).

وأجري الاستطلاع من 18 إلى 21 فبراير الماضي، وشمل 1051 أمريكيا، تزيد أعمارهم على 18 سنة.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.31 دولار للغالون يوم الخميس الماضي، بينما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الأسعار ستستمر بالارتفاع على خلفية العقوبات الأميركية ضد قطاع الطاقة الروسي، وقرار الإدارة الأميركية التخلص من واردات النفط الروسي.

المصدر: تاس