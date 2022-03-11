التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 20:40

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 1 ساعة 11 March، 2022
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