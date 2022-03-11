التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 20:40
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يعقد مؤتمراً صحافياً عند الثالثة من يوم الإثنين المقبل يخصصه لملف الانتخابات النيابية
وزير الصناعة جورج بوشكيان للمنار: نحن أمام أزمة عالمية وعلى التجار والصناعيين التضامن لتأمين المواد الأساسية
بوشكيان: قرار منع تصدير عدد من المواد الغذائية هدفه الحفاظ على الأمن الغذائي وهناك تنسيق تام بين الوزارات المعنية
السيد هاشم صفي الدين: نحن اليوم في معركة انتخابية نعرف تماماً أن الهدف الأساسي منها هو حماية وانقاذ لبنان مما هو فيه
السيد صفي الدين: نحن نرفع شعارات سياسية من أجل البلد ومن يعتقد أن مواجهة حزب الله هي الخلاص فهذا لن يؤدي إلى أية نتيجة
العلاقات الإعلامية في حزب الله تعليقا على أخبار وتحليلات: اللواء جميل السيد مستقل بقرار ترشحه وتحالفاته الانتخابية
القاضية غادة عون تبلغ الامن العام بقرار منع سفر رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف للتحقيق بالاموال المنهوبة والمهربة للخارج
القاضية عون: أنتظر تقريرا بالتدقيق في تحويل مصرف لبنان مبلغ 8 مليارات دولار إلى 7 مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان
القاضية عون: مجموع المبالغ التي دفعتها هذه المصارف فعلا لم يتجاوز المليار دولار وهي احتفظت بـ7 مليارات متبقية بخزناتها
مصادر المنار: فرع المعلومات أوقف فريد أديب الحسنية من بلدة عين وزين في قضاء الشوف بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي
مصادر المنار: تجنيد الحسنية تم من خلال إحدى صفحات الفايسبوك وقدم معلومات عن مجمع تجاري وأرقام رحلات جوية ولوحات سيارات
مصادر المنار: العميل الحسنية اعترف أنه علم بأنه يعمل لصالح الموساد وأصر على متابعة التواصل وتقديم المعلومات
فلسطين المحتلة: الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالرغم من تضييق العدو على تنقل المصلين
إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح بينهم صحافي في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل
القوات المسلحة اليمنية: "عملية كسر الحصار الأولى" نفذت بـ9 طائرات مسيرة منها 3 من نوع صماد3 استهدفت مصفاة آرامكو بالرياض
القوات المسلحة اليمنية تستهدف منشآت آرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة آخرى بـ6 طائرات مسيرة من نوع صماد1
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي مؤقتا لعوامل خارجية دخيلة
وكالة "إرنا" الإيرانية: رئيس الوفد الإيراني في المحادثات النووية يغادر فيينا مع توقف المفاوضات
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم السادس عشر على التوالي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية ــــ الأوكرانية
الرئاسة الروسية: لا نستبعد عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
المندوب الروسي بمجلس الأمن: لدينا وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا تضم موادا خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا
المندوب الروسي بمجلس الأمن: برامج الأسلحة البيولوجية تنفذها أوكرانيا بدعم من وزارة الدفاع الأميركية ولا حدود لمخاطرها
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية ولا مختبرات بيولوجية تدعمها الولايات المتحدة
الرئيس الأوكراني: كنا ننتظر نتيجة أفضل ودعما أكبر من الاجتماع الأوروبي ومعظم الأوروبيين يرغبون بانضمامنا للإتحاد
الرئيس البيلاروسي يؤكد أن أوكرانيا استعدت لشنّ ضربات ليس فقط ضد دونباس بل ضد كل البلاد أيضاً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نتوقع حدوث مجاعة في افريقيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا
ماكرون: الحرب الروسية على أوكرانيا منعطف خطير في تاريخ أوروبا وعلينا اتخاذ قرارات للدفاع عن الديمقراطية
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
ستولتنبرغ: منطقة حظر طيران في أوكرانيا تعني ضربات مباشرة ضد أنظمة دفاع روسيا ما سيؤدي إلى مواجهة مباشرة معها
المخابرات الأميركية: أوكرانيا تشغل 12 مختبرا بيولوجيا مرتبطا بمشاريع الأمن البيولوجي والصحة
الإدعاء العام في روسيا طلب من القضاء اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
منذ 1 ساعة
11 March، 2022
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 11-3-2022
حزب الله: النائب جميل السيد شخصية مستقلة وترشحه للانتخابات من عدمه هو قراره الشخصي حصرا
الحركة الاسيرة: مستمرون بالانتفاضة حتى تتراجع إدارة سجون العدو الاسرائيلي عن إجراءاتها
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