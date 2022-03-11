الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و290 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل حالتي وفاة و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا و762 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة “سجلت حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”، وتابعت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “سلفيت 4، طولكرم 8، جنين 9، رام الله 18، ضواحي القدس 1، بيت لحم 7، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 3، الخليل 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 136، مدينة القدس 90”.

وأضافت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “سلفيت 3، طولكرم 9، جنين 10، رام الله 11، ضواحي القدس 3، بيت لحم 10، نابلس 26، قلقيلية 8، الخليل 60، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 491، مدينة القدس 130”.

المصدر: روسيا اليوم