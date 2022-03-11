الخارجية الروسية: الـ”سي آي إيه” تنسق مع متطرفين أوكرانيين لاستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين وتحميلنا المسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 18:32

الخارجية الروسية: الـ”سي آي إيه” تنسق مع متطرفين أوكرانيين لاستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين وتحميلنا المسؤولية

منذ 31 mins 11 March، 2022
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