طريق #ضهر_البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 16:12
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يعقد مؤتمراً صحافياً عند الثالثة من يوم الإثنين المقبل يخصصه لملف الانتخابات النيابية
السيد هاشم صفي الدين: نحن اليوم في معركة انتخابية نعرف تماماً أن الهدف الأساسي منها هو حماية وانقاذ لبنان مما هو فيه
السيد صفي الدين: نحن نرفع شعارات سياسية من أجل البلد ومن يعتقد أن مواجهة حزب الله هي الخلاص فهذا لن يؤدي إلى أية نتيجة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد : معادلة الجيش والشعب والمقاومة ستبقى محور الإستراتيجية الدفاعية
رعد : لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما تتم الآن المطالبة بتدقيق جنائي بالمصرف المركزي هل الحرامي له طائفة؟
القاضية غادة عون تبلغ الامن العام بقرار منع سفر رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف للتحقيق بالاموال المنهوبة والمهربة للخارج
سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان يرتفع 22 ألف ليرة و98 أوكتان 23 ألف ليرة والمازوت 29 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة
ادارة مرفأ طرابلس تعلن توقيف حركة الملاحة في المرفأ بسبب اشتداد سرعة الرياح التي ستصل إلى 90 كلم بالساعة
القوات المسلحة اليمنية: "عملية كسر الحصار الأولى" نفذت بـ9 طائرات مسيرة منها 3 من نوع صماد3 استهدفت مصفاة آرامكو بالرياض
القوات المسلحة اليمنية تستهدف منشآت آرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة آخرى بـ6 طائرات مسيرة من نوع صماد1
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي مؤقتا لعوامل خارجية دخيلة
الخارجية الإيرانية: التعليق المؤقت لمفاوضات فيينا قد يكون فرصة لحل النقاط العالقة والعودة النهائية للإتفاق
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم السادس عشر على التوالي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية ــــ الأوكرانية
الرئيس بوتين يوافق على مقترح وزير الدفاع نقل الأسلحة الغربية التي سيطرت عليها القوات الروسية إلى دونباس
الرئيس بوتين: سيتم السماح للمتطوعين القتال إلى جانبنا ومساعدتهم للوصول إلى مناطق القتال في اوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: نخطط لتعزيز أمن حدودنا الغربية رداً على زيادة قدرات الناتو
شويغو: أكثر من 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للمجيء وتقديم الدعم لدونيتسك ولوغانسك
الرئاسة الروسية: لا نستبعد عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
الرئيس الأوكراني: كنا ننتظر نتيجة أفضل ودعما أكبر من الاجتماع الأوروبي ومعظم الأوروبيين يرغبون بانضمامنا للإتحاد
الرئيس البيلاروسي يؤكد أن أوكرانيا استعدت لشنّ ضربات ليس فقط ضد دونباس بل ضد كل البلاد أيضاً
الدفاع الروسية: دمرنا أكثر من 3200 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية
الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على مدينة فولنوفاخا شرق أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه على تعزيز الشراكة مع اوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا
جوزيب بوريل: الغرب ارتكب أخطاءً بالعلاقة مع روسيا بما فيها وعد أوكرانيا بضمها إلى الناتو
ستولتنبرغ: منطقة حظر طيران في أوكرانيا تعني ضربات مباشرة ضد أنظمة دفاع روسيا ما سيؤدي إلى مواجهة مباشرة معها
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا يجب أن لا يصل إلى حرب للناتو مع روسيا وعلى بوتين سحب قواته من أوكرانيا
رويترز: منظمة الصحة العالمية تقول إنها نصحت أوكرانيا بالتخلص من الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها
المخابرات الأميركية: أوكرانيا تشغل 12 مختبرا بيولوجيا مرتبطا بمشاريع الأمن البيولوجي والصحة
الإدعاء العام في روسيا طلب من القضاء اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
الكونغرس الأميركي أقر الميزانية الجديدة ومن ضمنها 14 مليار دولار لأزمة أوكرانيا
أ.ف.ب.: السلطات الصينية تغلق مدينة يقطنها 9 ملايين نسمة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
طريق #ضهر_البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
منذ 55 mins
11 March، 2022
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