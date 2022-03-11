إصابات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد اعتداء جيش العدو الإسرائيلي خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية(بالضفة المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح المنازل، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق”.

وقال شتيوي إن “المسيرة خرجت هذا الأسبوع نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودعما لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة”.

المصدر: وكالة وفا