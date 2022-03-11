الرئيس البيلاروسي يؤكد أن أوكرانيا استعدت لشنّ ضربات ليس فقط ضد اقليم دونباس بل وضد بلاده ايضاً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 13:40

الرئيس البيلاروسي يؤكد أن أوكرانيا استعدت لشنّ ضربات ليس فقط ضد اقليم دونباس بل وضد بلاده ايضاً

منذ 11 mins 11 March، 2022
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