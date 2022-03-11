أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 11-03-2022

الأخبار

موسكو تخوض معركة حياة أو موت

لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين

‫عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة!

استعادة «حلم» النقل العام

النهار

تباينات وزاريّة ناشئة فوق كاهل التحدّيات

اللواء

انتخابات بلا«ميغا» على نحيب التيار.. والمصارف تواجه منع السفر بالإضراب!



الديار

لا خطة لوقف الانهيار و«الميغاسنتر» طار لحماية تحالف القطعة بين «التيار» «وامل»

قرار مشبوه للمحكمة الدولية.. «اسرائيل» تزداد قلقا.. ومعركة السنيورة «مش محرزة»

الجمهورية

انطاليا: الحرب مستمرة

تهريب الميغاسنتر الى 2026 … وإصرار على إجراء الإنتخابات

البناء

فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا…وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف

الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ

زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026

المصدر: صحف