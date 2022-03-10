سليمان فرنجية: علاقتنا جيدة مع سوريا والمقاومة وخطنا واضح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 19:06

سليمان فرنجية: علاقتنا جيدة مع سوريا والمقاومة وخطنا واضح

منذ 48 mins 10 March، 2022
سليمان فرنجية
لبنان

قال رئيس تيار المردة في لبنان سليمان فرنجية إن “علاقتنا جيدة مع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد شخصيا، وكذلك مع المقاومة وخطنا واضح”، وتابع “ما يميزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التواصل والتحاور مع الجميع ضمن مبادئنا وثوابتنا وموقفنا السياسي”.

واضاف فرنجية الخميس “إننا نملك رصيدا كبيرا في هذا الاطار، حيث بامكاننا أن نكون نقطة تواصل وحوار وسعاة خير مع التمسك بخياراتنا وقناعاتنا”، واعتبر ان “التذاكي عند بعض المسؤولين، لا سيما عند المسؤولين المسيحيين سيؤدي بنا إلى التهلكة بدل ان نكون جسر عبور بين كل الطوائف ونقطة التقاء وانفتاح ضمن كرامتنا وايماننا وعزتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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