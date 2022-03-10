لافروف: العملية العسكرية الروسية تسير حسب الخطة ولا أحد يستطيع تدمير اقتصادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 17:22

لافروف: العملية العسكرية الروسية تسير حسب الخطة ولا أحد يستطيع تدمير اقتصادنا

منذ 1 ساعة 10 March، 2022
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