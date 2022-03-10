“حماس”: الاعتقال السياسي جريمة وانتهاك لكل الأعراف الوطنية

أكد القيادي في حركة “حماس” في فلسطين عبد الرحمن شديد الخميس أن الاعتقال السياسي جريمة وانتهاك لكل الأعراف الوطنية يجب أن يتوقف.

وقال شديد إن “استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتقال المواطنين على خلفية نضالية وسياسية هي جريمة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الوطنية، يجب أن يتوقف فورا”.

وأضاف شديد ان “ارتكاب أجهزة السلطة لانتهاكات مختلفة 187 انتهاكا وفق تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال فبراير الماضي وخاصة اعتقال المواطنين وتعريضهم للتعذيب البشع، يهدّد نسيجنا المجتمعي الذي يعيش حالة وحدة ميدانية في مواجهة عدوان المستوطنين”.

وشدد شديد على “رفض الاعتقال السياسي، داعيا السلطة إلى الامتثال للقانون وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحماية شعبنا من الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة”.

المصدر: فلسطين اليوم