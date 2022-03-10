السيد الخامنئي: الحكم في الاسلام يختلف جذريًا عن نظام الحكم في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 15:34

السيد الخامنئي: الحكم في الاسلام يختلف جذريًا عن نظام الحكم في العالم

منذ 1 ساعة 10 March، 2022
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