السيد الخامنئي: لا يحقّ لنا قطع أي من عناصر القوة على أساس أنها تتعارض مع أي عنصر آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 15:34

السيد الخامنئي: لا يحقّ لنا قطع أي من عناصر القوة على أساس أنها تتعارض مع أي عنصر آخر

منذ 1 ساعة 10 March، 2022
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