السيد الخامنئي: لا يحقّ لنا قطع أي من عناصر القوة على أساس أنها تتعارض مع أي عنصر آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 15:34
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رئيس الجمهورية ميشال عون بعد لقائه المنسقة الخاثة للامم المتحدة في لبنان: ملتزمون بتنفيذ القرار 1701
الرئيس عون يؤكد التزام لبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد لإقرار خطة التعافي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الحرب الروسية الاوكرانية تستدعي إعلان حالة طوارئ اجتماعية للتخفيف عن اللبنانيين
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: لإقرار موازنة خالية من الضرائب والرسوم التي تطال الفئات الشعبية والفقيرة
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المقاومة أصبحت اليوم ضمانة وطنية لحفظ سيادة لبنان وثرواته وردع العدوان عنه
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من السراي الحكومي: بتضافر الجهود نستطيع الخروج من الأزمة
الإمام السيد علي الخامنئي: التنازل أمام أميركا أو أي قوة أخرى لتفادي العقوبات هو خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية
الإمام الخامنئي: مقترح تخفيض القدرات الدفاعية لمنع إثارة الحساسية عند العدو لا يوجد بسذاجته
الإمام الخامنئي: الحضور الإقليمي سيمنحنا العمق الاستراتيجي ومزيدا من القوة وما هو السبب للتنازل عنه؟
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديمتري كوليبا يلتقيان في مدينة إنطاليا التركية بحضور نظيرهما التركي
لافروف بعد لقاء كوليبا: بحثت المسألة الانسانية مع نظيري الروسي ونود إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا
لافروف: سنتجاوز الأزمة الراهنة بسبب اوكرانيا ولن يكون لديها بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به
لافروف: سنحل أزمة العقوبات الاقتصادية بشكل يجعلنا غير معتمدين على الغرب وسنتخذ تدابير لتلافي ذلك مستقبلا
وزير الخارجية الأوكراني: النيتو لا يبدو مستعدا لوقف الحرب وحماية المدنيين من الهجمات الروسية
وزير الخارجية التركي: حرصنا على إعطاء الأولوية للبعد الإنساني ولذا نحتاج الى وقف دائم لإطلاق النار
الكرملين: إنسحاب روسيا من المجلس الأوروبي يتضمن الانسحاب من جميع مؤسساته
الدفاع الروسية تعلن تدمير 2911 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية: المختبرات الأميركية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة نفذت مشروعا لدراسة انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا
الدفاع الروسية: الهدف من الأبحاث البيولوجية التي مولها البنتاغون بأوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يعدّون لاستفزازات لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية
العقود الآجلة للنفط الأمريكي ترتفع بأكثر من 3 دولارات وعقود خام برنت تتخطى الـ114 دولاراً للبرميل
وزيرة الخارجية البريطانية: إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيفضي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا وهذا ما لا نريده
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد وصل إلى الحد الأقصى في العقوبات المالية ضد روسيا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: الحرب العالمية الجديدة بدأت بالفعل وهي تتسم بطبيعة اقتصادية الآن
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: نسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا ولم ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
متحدث عسكري صيني: الجيش الصيني لن يتسامح أبدا مع الأفعال الانفصالية لتايوان
متحدث عسكري صيني: كلما لوّحت اميركا واليابان بشأن مسألة تايوان فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية السيادة الوطنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد الخامنئي: لا يحقّ لنا قطع أي من عناصر القوة على أساس أنها تتعارض مع أي عنصر آخر
منذ 1 ساعة
10 March، 2022
السيد الخامنئي
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