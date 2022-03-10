الامام الخامنئي: التقدم العلمي النووي مرتبط بتلبية احتياجات الدولة وإذا تجاهلنا ذلك فإلى من سنمدّ يدنا؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 15:34

الامام الخامنئي: التقدم العلمي النووي مرتبط بتلبية احتياجات الدولة وإذا تجاهلنا ذلك فإلى من سنمدّ يدنا؟

منذ 1 ساعة 10 March، 2022
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