الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و327 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة “تم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة و1 في مدينة القدس، و2 في الخليل، و1 في بيت لحم، و1 في طولكرم، و1 في قلقيلية”، وتابعت ان “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 7، طولكرم 8، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 12، جنين 7، رام الله والبيرة 16، طوباس 1، الخليل 5، بيت لحم 2، قطاع غزة 215، مدينة القدس 50”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 5، طولكرم 9، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 36، جنين 24، رام الله والبيرة 26، طوباس 2، الخليل 15، بيت لحم 11، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 500، مدينة القدس 110”.

المصدر: فلسطين اليوم