المانيا: لن نرسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأوضح شولتس أن “ألمانيا قدمت الكثير من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة، لكنها لن تقدم طائرات مقاتلة”، وأضاف “علينا أن نفكر مليا فيما يتعين علينا القيام به، وهذا بالتأكيد لا يشمل الطائرات المقاتلة”، وأشار إلى أن “الكل يدرك أن الحل العسكري للصراع لا معنى له، فنحن بحاجة إلى حل دبلوماسي، ونبذل جهودا متضافرة من أجل ذلك جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين”، وامل أن “يكون هناك حل في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للخروج من هذا الوضع”.

المصدر: روسيا اليوم