أساتذة الدوام المسائي لوزير التربية: أنقذو العام الدراسي وإلا فالشارع بيننا وبينكم

توجهت “لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين” في بيان لها مساء الاربعاء إلى وزير التربية عباس الحلبي قالت فيه “لقد انهكنا الوضع الإقتصادي الصعب وللصبر حدود”، وتابعت “لقمة عيش عوائلنا وأولادنا لا مساومة عليها، فلقد مضى على هذا العام ٦ أشهر وحتى الساعة لم نلمس شيئا بأيدينا”، واضافت “الدولار يواصل تحليقه وأسعار البنزين والمواصلات تحلق اكثر فأكثر”، وسألت “من المسؤول عن آلاف الاساتذة في الدوام المسائي!؟ من يدير ملفهم ويتابع امورهم ويتولى تنظيم عامهم!؟”.

وقالت اللجنة “أمام هذه اللامسؤولية واللامبالاة بدوامنا وبحقوقنا انتظروا صرخاتنا امام مبنى وزارتكم وأمام مبنى اليونيسف وامام مقر بعثة الإتحاد في تحركات متتالية تعلن عنها اللجنة في وقتها فكونوا زملاءنا وزميلاتنا على أتم جهوزية ولا تلومن أحد إن قصرتم فالحقوق والمطالب في بلادنا لا تهدى إنما تنتزع ومخاض نزعِها صعبا للغاية ولكنكم أهل لها”، وتابعت “أنقذوا العام الدراسي والأساتذة وإلا فإن الشارع بيننا وبينكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام