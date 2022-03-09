السيد أمين السيد: علينا أن نحتفظ بما لدينا من عناصر قوة لحناية وطننا من الأطماع

قال رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد “هناك حملة أكاذيب وتضليل وتشويه، بنتائجها تعني أن نفتح وطننا للمشاريع الصهيونية وغيرها، بالدعوة إلى التخلي عن المقاومة، بحيث يكشف الوطن وحدوده أمام العدو”، واكد “علينا أن نحتفظ بما لدينا من عناصر قوة، بما يحول دون تحقيق الأطماع بوطننا ودون سقوط مجتمعنا”.

وتابع السيد أمين السيد الاربعاء “بعض السياسيين عنوان الانتخابات لديهم، أنت مع العرب أم مع إيران، ما هي علاقة الانتخابات بهذا السؤال، هذا نفاق، فهذا السؤال يعني بطريقة غير مباشرة أنك مع المقاومة او ضد المقاومة”، واضاف “لقد طرحوا مثلا موضوع الحياد، أنت مع الحياد أم ضد الحياد، هذا لعب على الألفاظ، وحصل تنظير سياسي وديني حول موضوع الحياد، ومواقع هنا وهناك تحدثت عن الحياد”.

وقال السيد أمين السيد “الآن تجاه ما يحصل في أوكرانيا أين دعاة الحياد، هذا يعني انهم ينافقون ويكذبون ويضللون، هم بطرحهم للحياد يريدون من اللبنانيين عدم اتخاذ موقف تجاه صراع الشعوب المظلومة في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام